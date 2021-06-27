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Стало відомо, чому Кіркорова виключили з "чорного списку"

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Київ, Неділя 27 червня 2021 17:23
Стало відомо, чому Кіркорова виключили з "чорного списку" Фото: Філіп Кіркоров (wikimedia.org Serge Serebro)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України просила виключити російського співака Філіпа Кіркорова зі списку людей, які загрожують національній безпеці України, у зв'язку з судовими прецедентами. Спецслужба потребує додаткової обробки його питання.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі СБУ.

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки даного питання", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що Кіркорова включили в "чорний список". Причина такого рішення не називалася, але, наприклад, відомо, що він час від часу гастролює в окупованому Криму.

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Служба безпеки України Філіп Кіркоров
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