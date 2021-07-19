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Стало известно, когда освобожденные Грузией яхтсмены вернутся в Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда вернутся домой освобожденные Грузией украинские яхтсмены. По словам главы государства, он вернется в Украину вместе с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в Грузии.

"Я рад, что сегодня мы возвращаемся в Украину не только с хорошими итогами на самом высоком уровне, но и с хорошими новостями на обычном человеческом уровне. А именно, возвращаемся с двумя нашими гражданами Украины, которые были задержаны", - сказал украинский президент.

Кроме того, на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров добавил, что украинцев не только помиловали, с них также сняли судимость.

Напомним, в ноябре прошлого года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились украинцы Владимир Дьяченко и Юрий Хомыч, а также владелец яхты - гражданин Грузии.

На прошлой неделе грузинский суд огласил приговор украинским яхтсменам. Украинцев приговорили к лишению свободы сроком на четыре года. Однако сегодня Грузия решила их освободить.

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