Стало известно, кто оставил ВСУ без спутников в условиях войны

Многолетние руководители Государственного космического агентства Украины несут ответственность за то, что у страны не осталось ни одного спутника, который бы помог армии в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью " Фокуса ".

Как отмечает издание, крайние 1,5 года агентством управлял Владимир Тафтай. Участие в провальном проекте "Циклон-4", из-за которого Украина потеряла миллионы долларов и репутацию, не помешало ему стать главой ведомства.

В итоге за короткий срок правления Тафтай запомнился запуском старого спутника "Сич-2-30" в январе 2022 года. Он должен был передавать ВСУ разведснимки, но в итоге пропал с радаров всего через две недели после запуска.

Владимир Тафтай (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Не лучше дела обстояли и у его предшественников. Например, Владимир Усов руководил ведомством неполный 2020 год и запомнился лишь тем, что создал странички для ГКАУ в YouTube и Telegram. Его работа была настолько неудовлетворительной, что более сотни народных депутатов требовали его отставки.

Владимир Усов (фото: "Левый берег")

Еще одним амбициозным проектом Украины в сфере космоса должен был стать орбитальный спутник "Лыбидь". Это старейший коррупционный долгострой, в котором участвовала целая династия руководителей Госкосмоса, включая Любомира Сабадоша. Как отмечают журналисты, несмотря на срыв проекта Сабадош выбил дополнительно 800 тыс. долларов на его доработку, но когда стало известно, что "Лыбидь" все же не взлетит, Сабадош обвинил в срыве канадскую компанию MDA.

Любомир Сабадош (фото: "Укринформ")

В итоге, по данным журналистов, вместо телекоммуникационного спутника Украина получила долг порядка $300 млн в виде кредитных средств и процентов по ним. Только в 2019 году на погашение из бюджета выделили больше $54 млн.

Кроме того, по указке тогдашнего главы Госкосмоса Сабадоша нерастраченные кредитные $30 млн от производства "Лыбиди" разместили на депозит под 8,5% в Диамантбанке, который вскоре признали банкротом.

Как отмечается в статье, за 30 лет независимости Украина потратила на космические проекты более $1,2 млрд. Однако большинство этих денег "съела" коррупция и непрофессионализм.