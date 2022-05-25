Стало відомо, хто залишив ЗСУ без супутників в умовах війни

Багаторічні керівники державного космічного агентства України несуть відповідальність за те, що у країни не залишилося жодного супутника, який би допоміг армії в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю " Фокус ".

Як зазначає видання, крайні 1,5 року агентством керував Володимир Тафтай. Участь у провальному проекті" Циклон-4", через який Україна втратила мільйони доларів і репутацію, не завадила йому стати главою відомства.

У підсумку за короткий термін правління Тафтай запам'ятався запуском старого супутника "Січ-2-30" в січні 2022 року. Він повинен був передавати ЗСУ розвідзнімки, але в підсумку зник з радарів всього через два тижні після запуску.

Володимир Тафтай (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Не краще справи йшли і у його попередників. Наприклад, Володимир Усов керував відомством неповний 2020 рік і запам'ятався лише тим, що створив сторінки для ДКАУ в YouTube і Telegram. Його робота була настільки незадовільною, що більше сотні народних депутатів вимагали його відставки.

Володимир Усов (фото: "Лівий берег")

Ще одним амбітним проектом України у сфері космосу мав стати орбітальний супутник"Либідь". Це найстаріший корупційний довгобуд, в якому брала участь ціла династія керівників Держкосмосу, включаючи Любомира Сабадоша. Як зазначають журналісти, попри зрив проекту Сабадош вибив додатково 800 тис.доларів на його доопрацювання, але коли стало відомо, що "Либідь" все ж не злетить, Сабадош звинуватив у зриві канадську компанію MDA.

Любомир Сабадош (фото: "Укрінформ")

У підсумку, за даними журналістів, замість телекомунікаційного супутника Україна отримала борг близько $300 млн у вигляді кредитних коштів і відсотків по них. Тільки у 2019 році на погашення з бюджету виділили понад $54 млн.

Крім того, за вказівкою тодішнього голови Держкосмосу Сабадоша нерозтрачені кредитні $30 млн від виробництва "Либіді" розмістили на депозит під 8,5% в Діамантбанку, який незабаром визнали банкрутом.

Як наголошується в статті, за 30 років незалежності Україна витратила на космічні проекти понад $1,2 млрд, однак більшість цих грошей "з'їла" корупція і непрофесіоналізм.