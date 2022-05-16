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Стало известно, когда новый посол США может прибыть в Украину

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 мая 2022 12:34
Стало известно, когда новый посол США может прибыть в Украину Фото: кандидат на должность посла США в Украине Бриджит Бринк (sk usembassy gov)
Автор: Артем Горовенко

В случае назначения Бриджит Бринк новым послом США в Украине она может прибыть в посольство в Киеве уже в июне. Ее кандидатуру еще должны окончательно утвердить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временно поверенной в делах США Кристины Квин для "Европейской правды".

По ее словам, на сегодня в Киеве работает небольшая команда американских дипломатов. Они еще готовят планы официального открытия и увеличения присутствия, насколько позволит ситуация.

"Мы также ждем одобрения кандидатуры посла Бриджит Бринк. У нее есть двухпартийная поддержка, слушания в Конгрессе прошли, по моему мнению, хорошо, и если она будет подтверждена, то сможет присоединиться к нам. Возможно, это произойдет уже в июне", - отметила Квин.

Что известно о Бриджит Бринк

Бринк является американском послом в Словакии, до этого несколько лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

С 2014 по 2015 год была замглавы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии замглавы миссии посольства США в Тбилиси. Считается опытным дипломатом.

Напомним, президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Бринк в апреле после того, как она была согласована с Украиной.

Бринк уже говорила о намерении работать с Конгрессом над обеспечением дальнейшей гуманитарной и экономической поддержки Украины.

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