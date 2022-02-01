Стало известно, как новация МИУ в сфере линейного судоходства может обрушить украинский экспорт

Проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания", который подготовило Министерство инфраструктуры Украины (МИУ), угрожает стране потерей линейного судоходства, падением экспорта и обрушением курса гривны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

"Грузоперевозки на линиях заграничного плавания стали более-менее активно развиваться только в последние несколько лет. В 2015 году Мининфраструктуры упростило процедуру и механизм получения подтверждения регистрации линий в соответствии с международными нормами. И на сегодня в Украине действуют около двух десятков линий судоходства", - поясняет издание.

Сейчас же регистрации этих линий собираются значительно усложнить, что может привести к тому, что некоторые линии попросту исчезнут.

"Потеря отдельных направлений плавания обернется падением конкурентоспособности, а в худшем случае - обвалом экспорта в целом. Баланс торговли нарушается, возникает дефицит валюты и, как следствие, - падение курса гривни", - подчеркивает издание.