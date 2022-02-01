ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, как новация МИУ в сфере линейного судоходства может обрушить украинский экспорт

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 11:59
Стало известно, как новация МИУ в сфере линейного судоходства может обрушить украинский экспорт Фото: МИУ может обрушить украинский экспорт (morhoz.odessa.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания", который подготовило Министерство инфраструктуры Украины (МИУ), угрожает стране потерей линейного судоходства, падением экспорта и обрушением курса гривны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

"Грузоперевозки на линиях заграничного плавания стали более-менее активно развиваться только в последние несколько лет. В 2015 году Мининфраструктуры упростило процедуру и механизм получения подтверждения регистрации линий в соответствии с международными нормами. И на сегодня в Украине действуют около двух десятков линий судоходства", - поясняет издание.

Сейчас же регистрации этих линий собираются значительно усложнить, что может привести к тому, что некоторые линии попросту исчезнут.

"Потеря отдельных направлений плавания обернется падением конкурентоспособности, а в худшем случае - обвалом экспорта в целом. Баланс торговли нарушается, возникает дефицит валюты и, как следствие, - падение курса гривни", - подчеркивает издание.

Напомним, Министерство инфраструктуры собирается изменить порядок регистрации линий заграничного плавания. Новый порядок, по словам отраслевых экспертов и участников рынка, делает регистрацию практически невозможной, так как условия, которые выдвигает ведомство, попросту невозможно выполнить.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ - это свидетельство того, что ведомство множит бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУ
NEWS
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу