Стало відомо, як новація МІУ у сфері лінійного судноплавства може обрушити український експорт

Проект наказу "Про внесення змін до Інструкції щодо порядку реєстрації ліній закордонного плавання", який підготувало Міністерство інфраструктури України (МІУ), загрожує країні втратою лінійного судноплавства, падінням експорту та обваленням курсу гривні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

"Вантажоперевезення на лініях закордонного плавання стали більш-менш активно розвиватися лише в останні кілька років. У 2015 році Мінінфраструктури спростило процедуру та механізм отримання підтвердження реєстрації ліній відповідно до міжнародних норм. І на сьогодні в Україні діють близько двох десятків ліній судноплавства", - пояснює видання.

Зараз реєстрації цих ліній збираються значно ускладнити, що може призвести до того, що деякі лінії просто зникнуть.

"Втрата окремих напрямків плавання обернеться падінням конкурентоспроможності, а в гіршому випадку - обвалом експорту в цілому. Баланс торгівлі порушується, виникає дефіцит валюти і, як наслідок - падіння курсу гривні", - наголошує видання.