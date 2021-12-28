Стало известно о намерении россиян захватить предприятие из концерна Ferrexpo

Связанные с Кремлем российские бизнесмены через оффшоры и коррумпированные суды пытаются захватить Полтавский горно-обогатительный комбинат, входящий в международный публичный концерн Ferrexpo.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LB.
Как отмечает издание, сейчас идет попытка захватить Полтавский ГОК и передать его под контроль оффшоров Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited. Их СМИ неоднократно связывали с российскими бизнесменами Александром Бабаковым и Евгением Гинером, связанными с Кремлем. Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.
Бабаков - депутат российской Думы. В 2014 году голосовал за оккупацию Крыма. Находится под санкциями США и ЕС.
Гинер - президент футбольного клуба ЦСКА. Эти российские бизнесмены не в первый раз атакуют Полтавский ГОК.
В 2005 году они впервые подали в суд о признании недействительной покупку 2002 года Ferrexpo акций предприятия. Суды подтвердили законность приобретения Полтавского ГОКа международным консорциумом. В 2020 году эти оффшоры вновь подали в суд иск, которым обжалуется соглашение от 2002 года. В мае 2021 года суд в Киеве повторно подтвердил незаконность претензий оффшоров. Сейчас идет очередной суд.
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР.
Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.
В 2020 году компания произвела 11,2 млн тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.