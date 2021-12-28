Стало известно о намерении россиян захватить предприятие из концерна Ferrexpo

Как отмечает издание, сейчас идет попытка захватить Полтавский ГОК и передать его под контроль оффшоров Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited. Их СМИ неоднократно связывали с российскими бизнесменами Александром Бабаковым и Евгением Гинером, связанными с Кремлем. Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

Бабаков - депутат российской Думы. В 2014 году голосовал за оккупацию Крыма. Находится под санкциями США и ЕС.

Гинер - президент футбольного клуба ЦСКА. Эти российские бизнесмены не в первый раз атакуют Полтавский ГОК.

В 2005 году они впервые подали в суд о признании недействительной покупку 2002 года Ferrexpo акций предприятия. Суды подтвердили законность приобретения Полтавского ГОКа международным консорциумом. В 2020 году эти оффшоры вновь подали в суд иск, которым обжалуется соглашение от 2002 года. В мае 2021 года суд в Киеве повторно подтвердил незаконность претензий оффшоров. Сейчас идет очередной суд.