Стало відомо про намір росіян захопити підприємство з концерну Ferrexpo

Пов'язані з Кремлем російські бізнесмени через офшори й корумповані суди пробують захопити Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, яке входить до міжнародного публічного концерну Ferrexpo.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LB .

Як зазначає видання, зараз триває спроба захопити Полтавський ГЗК і передати його під контроль офшорів Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited і Calefort Developments Limited. Їх ЗМІ неодноразово пов'язували з російськими бізнесменами Олександром Бабаковим і Євгеном Гінером, пов'язаних із Кремлем. Про це свідчать дані судового реєстру.

Бабаков - депутат російської Думи. 2014 року голосував за окупацію Криму. Перебуває під санкціями США та ЄС. Гінер - президент футбольного клубу ЦСКА. Ці російські бізнесмени не вперше атакують Полтавський ГЗК.

2005-го вони вперше подали до суду про визнання недійсним купівлю 2002 року Ferrexpo акцій підприємства. Суди підтвердили законність придбання Полтавського ГЗК міжнародним консорціумом. 2020-го ці офшори знов подали в суд позов, яким оскаржується угода від 2002 року. У травні 2021-го суд у Києві повторно підтвердив незаконність претензій офшорів. Зараз триває черговий суд.