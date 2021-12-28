Стало відомо про намір росіян захопити підприємство з концерну Ferrexpo

Пов'язані з Кремлем російські бізнесмени через офшори й корумповані суди пробують захопити Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, яке входить до міжнародного публічного концерну Ferrexpo.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на LB.
Як зазначає видання, зараз триває спроба захопити Полтавський ГЗК і передати його під контроль офшорів Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited і Calefort Developments Limited. Їх ЗМІ неодноразово пов'язували з російськими бізнесменами Олександром Бабаковим і Євгеном Гінером, пов'язаних із Кремлем. Про це свідчать дані судового реєстру.
Бабаков - депутат російської Думи. 2014 року голосував за окупацію Криму. Перебуває під санкціями США та ЄС. Гінер - президент футбольного клубу ЦСКА. Ці російські бізнесмени не вперше атакують Полтавський ГЗК.
2005-го вони вперше подали до суду про визнання недійсним купівлю 2002 року Ferrexpo акцій підприємства. Суди підтвердили законність придбання Полтавського ГЗК міжнародним консорціумом. 2020-го ці офшори знов подали в суд позов, яким оскаржується угода від 2002 року. У травні 2021-го суд у Києві повторно підтвердив незаконність претензій офшорів. Зараз триває черговий суд.
Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР.
Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК.
2020 року компанія виробила 11,2 млн т залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.