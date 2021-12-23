Стало известно, когда начнут штрафовать женщин за уклонение от воинского учета

В Украине штрафовать женщин за отказ от взятия на воинский учет пока не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Те, которые отказываются посещать врачей...это закон Украины..это закон, который обязаны выполнять все граждане на территории Украины. Поэтому будут штрафные санкции, но уже после 2022 года. То есть год есть у всех: у руководителей организаций, у военнообязанных женщин", - рассказал он.