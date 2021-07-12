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Стало известно, как набсовет "Нафтогаза" срывает реформу корпоративного управления

Автор: РБК-Украина

Реформа корпоративного управления в Украине, нацеленная на те компании, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства, "дала трещину". Именно набсовет "Нафтогаза", созданный в рамках реформы, поспособствовал тому, что ее внедрение пошло не по плану.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Как минимум большие сомнения об эффективности этой реформы возникли после того, как стало известно об огромных премиях наблюдательному совету и правлению НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год на фоне рекордных убытков компании, падения добычи газа.

"Подкачали" и сами члены наблюдательного совета, не выполнив поставленные перед ними правительством задачи.

Кроме того, сам Набсовет, сформированный в конце 2017 года, создавался без конкурса. А это в корне не соответствует принципам корпоративного управления.

Оказался неоднозначным и выбор самих членов Набсовета. К примеру, Клэр Споттисвуд в Украине одновременно входила в несколько набсоветов разных компаний. Кроме того, ее обвиняли в длительном отсутствии в Украине и в участии в скандале с американской Enron.

Кроме того, Бруно Лескуа вообще ставил под вопрос Украину как транспортера газа и на слушаниях комитета по энергетике в Сенате Италии высказывался в поддержку строительства "Северного потока – 2" и заявлял, что после окончания договора о транзите российского газа через Украину итальянцам нужно импортировать газ по немецкому, а не украинскому маршруту.

Будучи генеральным директором Edison, Лескуа посещал центральный офис "Газпрома" в 2015 году, обсуждая с Алексеем Миллером вопросы сотрудничества относительно поставок российского газа.

А член правления Отто Ватерландер недавно заявил, что необходимо пересмотреть систему проведения закупок в "Нафтогазе", в частности отказаться от закупок через систему Prozorro. Это прямо противоречит рекомендациям OECD и ставит под угрозу дальнейшее выполнение взятых Украиной обязательств.

Единственным вариантом выхода из сложившейся ситуации должно стать возвращение к принципам OECD, а именно: незамедлительное проведение прозрачного конкурса по отбору профессиональных членов набсовета, которые смогут вернуть доверие к реформам и евроинтеграционным стремлениям Украины.

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