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Стало известно, как могут переименовать 5 станций метро в Киеве

Фото: станцию "Площадь Льва Толстого" могут переименовать в "Василия Стуса" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве намерены переименовать пять станций метро, названия которых связаны с Россией. Сегодня появились результаты онлайн-голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника киевского метро Виктора Брагинского.

Как отметил Брагинский, в рейтинговом голосовании приняли участие более 170 тысяч человек. По мнению общественности пять станций следует переименовать таким образом:

  • станция "Берестейская" - "Бучанская"
  • станция "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса"
  • станция "Героев Днепра" - "Героев Украины"
  • станция "Минская" - "Варшавская"
  • станция "Дружбы народов" - "Ботаническая"

"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", - добавил начальник киевского метро.

Фото: результаты голосования

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обещал переименовать все объекты в столице, названия которых связаны с Россией, до 9 мая.

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