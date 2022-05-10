Стало известно, как могут переименовать 5 станций метро в Киеве

В Киеве намерены переименовать пять станций метро, названия которых связаны с Россией. Сегодня появились результаты онлайн-голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника киевского метро Виктора Брагинского.
Как отметил Брагинский, в рейтинговом голосовании приняли участие более 170 тысяч человек. По мнению общественности пять станций следует переименовать таким образом:
"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", - добавил начальник киевского метро.
Фото: результаты голосования
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обещал переименовать все объекты в столице, названия которых связаны с Россией, до 9 мая.
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