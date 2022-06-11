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Стало известно, когда могут избрать нового главу КСУ

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Киев, Суббота 11 июня 2022 15:31
Стало известно, когда могут избрать нового главу КСУ Фото: Конституционный суд (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Конституционный суд Украины может избрать нового главу на следующей неделе. Ожидается, что выборы пройдут не позже 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Верховной рады в КСУ Ольги Совгири в эфире телемарафона.

"Ни Конституция, ни закон о Конституционном суде не содержат ограничений по выборам главы КСУ во время военного положения. В соответствии с регламентом КСУ на протяжении месяца с момента прекращения полномочий предыдущего главы должны пройти выборы следующего. Поскольку полномочия Тупицкого прекратились 15 мая, мы ожидаем, что до 15 июня, то есть не позже следующей недели, КСУ должен провести выборы нового главы суда", - отметила она.

По ее словам, на сегодня не известны кандидаты на этот пост, но это будет один из судей Конституционного суда. При этом на данный момент в КСУ есть 14 судей, для избрания главы нужны 10 голосов.

Напомним, полномочия предыдущего главы КСУ Александра Тупицкого истекли 15 июня.

В мае 2022 года его объявили в международный розыск. Он подозревается в совершении ряда преступлений против правосудия. А в марте он без законных оснований выехал из страны и, по некоторым данным, находится в Австрии.

В Украине Тупицкого судят по делу о подкупе свидетеля в октябре 2018 в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татьякова. Свидетель должен был отказаться от дачи показаний в деле о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).

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