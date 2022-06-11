Стало известно, когда могут избрать нового главу КСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Верховной рады в КСУ Ольги Совгири в эфире телемарафона.

"Ни Конституция, ни закон о Конституционном суде не содержат ограничений по выборам главы КСУ во время военного положения. В соответствии с регламентом КСУ на протяжении месяца с момента прекращения полномочий предыдущего главы должны пройти выборы следующего. Поскольку полномочия Тупицкого прекратились 15 мая, мы ожидаем, что до 15 июня, то есть не позже следующей недели, КСУ должен провести выборы нового главы суда", - отметила она.

По ее словам, на сегодня не известны кандидаты на этот пост, но это будет один из судей Конституционного суда. При этом на данный момент в КСУ есть 14 судей, для избрания главы нужны 10 голосов.