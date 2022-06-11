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Стало відомо, коли можуть обрати нового голову КСУ

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Київ, Субота 11 червня 2022 15:31
Стало відомо, коли можуть обрати нового голову КСУ Фото: Конституційний суд (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Конституційний суд України може обрати нового голову наступного тижня. Очікується, що вибори пройдуть не пізніше 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі в ефірі телемарафону.

"Ні Конституція, ні закон про Конституційний суд не містять обмежень щодо виборів голови КСУ під час воєнного стану. Відповідно до регламенту КСУ протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови повинні пройти вибори наступного. Оскільки повноваження Тупицького припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня, тобто не пізніше наступного тижня, КСУ повинен провести вибори нового голови суду", - зазначила вона.

За її словами, на сьогодні не відомі кандидати на цей пост, але це буде один із суддів Конституційного суду. При цьому на даний момент в КСУ є 14 суддів, для обрання голови потрібні 10 голосів.

Нагадавши, повноваження попереднього голови КСУ Олександра Тупицького минули 15 червня.

У травні 2022 року його оголосили в міжнародний розшук. Він підозрюється у скоєнні низки злочинів проти правосуддя. А в березні він без законних підстав виїхав з країни і, за деякими даними, знаходиться в Австрії.

В Україні Тупицького судять у справі про підкуп свідка у жовтні 2018 року в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова. Свідок мав відмовитися від надання свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу (з 2014 року на окупованій частині Донецької області).

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