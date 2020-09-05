ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, на что Минздрав потратит 135 млн долларов от Всемирного банка

Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, на что потратят часть денег из 135 миллионов долларов, выделенных Всемирным банком. Соглашение о займе Украина заключила в мае.

Самые читаемые новости

Об этом Степанов сообщил на брифинге 5 сентября.

"Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти мероприятия предусмотрено 30,3 миллиона долларов", - сказал он.

Среди прочего, на оборудование потратят 23 миллиона долларов.

"Что мы собираемся закупать? Мы покупаем ПЦР-тесты в расчете на 1,2 миллиона исследований. Также приборы для ПЦР-диагностики и другое оборудование на общую сумму 23 миллиона долларов", - отметил глава Минздрава.

Как писало РБК-Украина, в мае стало известно, что Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 135 млн долларов.

Кроме этого, Степанов рассказал, сколько коек в Украине предназначены для больных COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус