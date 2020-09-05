Стало відомо, на що МОЗ витратить 135 млн доларів від Світового банку

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, на що витратять частину грошей зі 135 мільйонів доларів, виділених Світовим банком. Угода про позику Україна уклала у травні.

Про це Степанов повідомив на брифінгу 5 вересня.

"Ці кошти будуть використані на переобладнання та навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги, придбання медичного обладнання та витратних матеріалів для запобігання COVID-19. На ці заходи передбачено 30,3 мільйона доларів", - сказав він.

Серед іншого, на обладнання витратять 23 мільйони доларів.

"Що ми збираємося закуповувати? Ми купуємо ПЛР-тести в розрахунку на 1,2 мільйона досліджень. Також прилади для ПЛР-діагностики та інше обладнання на загальну суму 23 мільйони доларів", - зазначив глава МОЗ.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні стало відомо, що Україна і Світовий банк підписали угоду на 135 млн доларів.

Крім цього, Степанов розповів, скільки ліжок в Україні призначені для хворих COVID-19.