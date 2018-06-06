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Стало відомо місце зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

НовиниПолітика    06.06.2018 - 05:42
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Співрозмовники зустрінуться в готелі Capella на острові Сентоса

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться в готелі Capella, який розташований на острові Сентоса в Сінгапурі. Про це написала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у своєму Twitter.

"Зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином пройде в готелі Capella на острові Сентоса. Ми дякуємо нашим сінгапурським колегам за гостинність", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проведуть переговори 12 червня в Сінгапурі.

Раніше Трамп заявив, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином не буде проходити в демілітаризованій зоні на кордоні між КНДР і Південною Кореєю. Він повідомляв, що дата і місце зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином узгоджені.

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина спочатку була запланована на 12 червня. Незабаром стало відомо про скасування зустрічі Трампом. Проте потім в КНДР заявили, що мають намір не відступати і провести саміт.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Саміт, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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