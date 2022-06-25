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Стало известно, куда отошли украинские войска из Северодонецка

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (facebook com DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Сергей Новиков

Украинские войска отошли из разрушенного Северодонецка (Луганская область) в направлении Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для Reuters.

По его словам, украинские силы продолжат оборону в районе Лисичанска, поскольку удерживать фронт в Северодонецке уже невозможно.

"Действия, происходящие в районе Северодонецка, - это тактическая перегруппировка наших войск. Это отход на выгодные позиции для получения тактического преимущества", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что Россия применяет "мариупольскую тактику", стирая город с лица земли. В таких условиях держать оборону на руинах Северодонецка невозможно. В связи с этим войска отошли на возвышенности в Лисичанске.

"Поэтому украинские силы уходят на более высокие земли для продолжения оборонительных операций", - объяснил Буданов.

Напомним, сегодня стало известно, что российские войска полностью захватили Северодонецк.

Однако противнику не удалось окружить украинские силы, подразделения отошли на новые рубежи.

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СеверодонецкЛисичанскВойна России против Украины