Стало відомо, куди відійшли українські війська з Сєвєродонецька

За його словами, українські сили продовжать оборону в районі Лисичанська, оскільки утримувати фронт у Сєвєродонецьку вже неможливо.

"Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька, - це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Росія застосовує "маріупольську тактику", стираючи місто з лиця землі. В таких умовах тримати оборону на руїнах Сєвєродонецька неможливо. У зв'язку з цим війська відійшли на височини в Лисичанську.

"Тому українські сили йдуть на більш високі землі для продовження оборонних операцій", - пояснив Буданов.