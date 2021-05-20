Стало известно, что Криклий начал готовиться к отставке задолго до голосования Рады

Как отмечает издание, за два года работы в министерстве Криклий сумел попасть во множество скандалов, а причиной отставки стало системное выстраивание "схем" в ведомстве.

В частности, его считают причастным к участию в "схемах" с сертификацией газобаллонного оборудования, а также к незаконной регистрации в Украине автомобилей Volkswagen, отозванных после "дизельгейта".

Также к "схеме" с газобаллонным оборудованием, по которой в отношении Криклия даже было открыто уголовное дело Государственным бюро расследований.

Кроме этого, в Министерстве некоторое время работал фигурант различных скандалов - Андрей Батищев, которого называют причастным к откатам с подрядчиков по строительству дорог в 2015-2016 годах.

Также по данным журналистов, Криклий мог быть непосредственно причастен к разрешению "Укрзализныци" ввезти старые вагоны из России в обход прямого запрета правительства, чем, по словам участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.