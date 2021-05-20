Стало известно, что Криклий начал готовиться к отставке задолго до голосования Рады

Владислав Криклий, который уволен с должности министра инфраструктуры решением парламента 18 мая, готовился покинуть пост задолго до этой даты.
Об этом сообщает "Апостроф".
Как отмечает издание, за два года работы в министерстве Криклий сумел попасть во множество скандалов, а причиной отставки стало системное выстраивание "схем" в ведомстве.
В частности, его считают причастным к участию в "схемах" с сертификацией газобаллонного оборудования, а также к незаконной регистрации в Украине автомобилей Volkswagen, отозванных после "дизельгейта".
Также к "схеме" с газобаллонным оборудованием, по которой в отношении Криклия даже было открыто уголовное дело Государственным бюро расследований.
Кроме этого, в Министерстве некоторое время работал фигурант различных скандалов - Андрей Батищев, которого называют причастным к откатам с подрядчиков по строительству дорог в 2015-2016 годах.
Также по данным журналистов, Криклий мог быть непосредственно причастен к разрешению "Укрзализныци" ввезти старые вагоны из России в обход прямого запрета правительства, чем, по словам участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.
Напомним, 18 мая Верховная рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Ранее чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как РБК-Украина писало, в руководстве "Слуги народа" заявили, что к министру Криклию накопилось большое количество вопросов как со стороны президента, так и со стороны премьер-министра. Именно это и стало причиной его отставки.