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Стало известно, что Криклий начал готовиться к отставке задолго до голосования Рады

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Киев, Четверг 20 мая 2021 12:07
Стало известно, что Криклий начал готовиться к отставке задолго до голосования Рады Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Владислав Криклий, который уволен с должности министра инфраструктуры решением парламента 18 мая, готовился покинуть пост задолго до этой даты.

Об этом сообщает "Апостроф".

Как отмечает издание, за два года работы в министерстве Криклий сумел попасть во множество скандалов, а причиной отставки стало системное выстраивание "схем" в ведомстве.

В частности, его считают причастным к участию в "схемах" с сертификацией газобаллонного оборудования, а также к незаконной регистрации в Украине автомобилей Volkswagen, отозванных после "дизельгейта".

Также к "схеме" с газобаллонным оборудованием, по которой в отношении Криклия даже было открыто уголовное дело Государственным бюро расследований.

Кроме этого, в Министерстве некоторое время работал фигурант различных скандалов - Андрей Батищев, которого называют причастным к откатам с подрядчиков по строительству дорог в 2015-2016 годах.

Также по данным журналистов, Криклий мог быть непосредственно причастен к разрешению "Укрзализныци" ввезти старые вагоны из России в обход прямого запрета правительства, чем, по словам участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.

Напомним, 18 мая Верховная рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Ранее чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как РБК-Украина писало, в руководстве "Слуги народа" заявили, что к министру Криклию накопилось большое количество вопросов как со стороны президента, так и со стороны премьер-министра. Именно это и стало причиной его отставки.

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