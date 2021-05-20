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Стало відомо, що Криклій почав готуватися до відставки задовго до голосування Ради

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Київ, Четвер 20 травня 2021 12:07
Стало відомо, що Криклій почав готуватися до відставки задовго до голосування Ради Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Владислав Криклій, який звільнений з посади міністра інфраструктури рішенням парламенту 18 травня, готувався залишити пост задовго до цієї дати.

Про це повідомляє "Апостроф".

Як зазначає видання, за два роки роботи в міністерстві Криклій зумів потрапити в безліч скандалів, а причиною відставки стало системне вибудовування "схем" у відомстві.

Зокрема, його вважають причетним до участі в "схемах" з сертифікацією газобалонного обладнання, а також до незаконної реєстрації в Україні автомобілів Volkswagen, відкликаних після "дизельгейту".

Також до "схеми" з газобалонним обладнанням, по якій відносно Криклія навіть було відкрито кримінальну справу Державним бюро розслідувань.

Крім цього, в Міністерстві деякий час працював фігурант різних скандалів - Андрій Батищев, якого називають причетним до відкатів з підрядників з будівництва доріг у 2015-2016 роках.

Також за даними журналістів, Криклій міг бути безпосередньо причетний до дозволу "Укрзалізниці" ввезти старі вагони з Росії в обхід прямої заборони уряду, чим, за словами учасників ринку, поставив на межу виживання цілу галузь вагонобудування.

Нагадаємо, 18 травня Верховна рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Раніше чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як РБК-Україна писало, в керівництві "Слуги народу" заявили, що до міністра Криклія накопичилася велика кількість питань як з боку президента, так і з боку прем'єр-міністра. Саме це і стало причиною його відставки.

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