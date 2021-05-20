Стало відомо, що Криклій почав готуватися до відставки задовго до голосування Ради

Владислав Криклій, який звільнений з посади міністра інфраструктури рішенням парламенту 18 травня, готувався залишити пост задовго до цієї дати.

Як зазначає видання, за два роки роботи в міністерстві Криклій зумів потрапити в безліч скандалів, а причиною відставки стало системне вибудовування "схем" у відомстві.

Зокрема, його вважають причетним до участі в "схемах" з сертифікацією газобалонного обладнання, а також до незаконної реєстрації в Україні автомобілів Volkswagen, відкликаних після "дизельгейту".

Також до "схеми" з газобалонним обладнанням, по якій відносно Криклія навіть було відкрито кримінальну справу Державним бюро розслідувань.

Крім цього, в Міністерстві деякий час працював фігурант різних скандалів - Андрій Батищев, якого називають причетним до відкатів з підрядників з будівництва доріг у 2015-2016 роках.

Також за даними журналістів, Криклій міг бути безпосередньо причетний до дозволу "Укрзалізниці" ввезти старі вагони з Росії в обхід прямої заборони уряду, чим, за словами учасників ринку, поставив на межу виживання цілу галузь вагонобудування.