Стало известно, кому первым в мире сделали прививку вакциной Pfizer

Фото: Маргарет Кинан стала первой, кто получил вакцину Pfizer (GettyImages)

В рамках кампании по вакцинации от COVID-19 первым человеком, который получил вакцину Pfizer, стала британка Маргарет Кинан. Это первый в мире случай введения вакцины после клинических исследований.

Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что Маргарет Кинан 90 лет, ей сделали прививку в университетской больнице Ковентри. По словам женщины, быть первой - это привилегия и "лучший подарок на день рождения, который можно пожелать".

Она также заявила, что теперь сможет провести Новый год со своей семьей после того, как из-за карантинных ограничений для пожилых была вынуждена провести большую часть года в одиночестве.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина попросила США предоставить вакцину от COVID в режиме экстренного применения.

Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Сначала вакцину получат медики и группы риска, а первый этап стартует, когда получат вакцину на 10% населения страны. Планируется, что вакцинация будет бесплатной, но не для всех категорий.