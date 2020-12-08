Стало відомо, кому першим у світі зробили щеплення вакциною Pfizer

Фото: Маргарет Кінан стала першою, хто отримав вакцину Pfizer (GettyImages)

В рамках кампанії з вакцинації від COVID-19 першою людиною, яка отримала вакцину Pfizer, стала британка Маргарет Кінан. Це перший у світі випадок введення вакцини після клінічних досліджень.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що Маргарет Кінан 90 років, їй зробили щеплення в університетській лікарні Ковентрі. За словами жінки, бути першою - це привілей і "найкращий подарунок на день народження, який можна побажати".

Вона також заявила, що тепер зможе провести Новий рік зі своєю сім'єю після того, як через карантинні обмеження для літніх була змушена провести більшу частину року в самоті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна попросила США надати вакцину від COVID в режимі екстреного застосування.

Також повідомлялося, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Спочатку вакцину отримають медики і групи ризику, а перший етап стартує, коли отримають вакцину на 10% населення країни. Планується, що вакцинація буде безкоштовною, але не для всіх категорій.