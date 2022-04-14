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Стало известно, кого Минрегион может привлечь для послевоенной реконструкции Харькова

Фото: министерство может привлечь для послевоенной реконструкции Харькова британского архитектора (t.me/vlastinet)
Автор: Александр Мороз

Послевоенной реконструкцией Харькова может заняться британский архитектор и дизайнер Норман Фостер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.

По данным издания, министр Алексей Чернышов может полностью отдать город в распоряжение компании Foster+Partners.

Согласно портфолио Foster+Partners, их основные клиенты –крупные частные корпорации, такие как "Русская медная компания" подсанкционного ныне олигарха Игоря Алтушкина, а также и муниципалитеты.

Поскольку речь идет о комплексном восстановлении города-миллионника, то, скорее всего, значительная часть этих миллиардных затрат ляжет на городской бюджет и бюджет страны либо на специализированные международные трастовые фонды.

"Несмотря на то, что в портфолио Foster+Partners есть и жилые, и офисные здания, "хай-тек" - это все-таки больше про эксперимент и способность "выделиться" на фоне стандартных решений. Ради этого заказчик может пожертвовать функциональностью и эффективностью проекта", - отмечает издание.

В свою очередь, в Украине есть достаточно архитекторов, которые успешно проектируют и жилье, и промышленные решения, и, очевидно, гораздо лучше понимают культурный и социальный контекст происходящего сейчас в стране, резюмирует издание.

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