Стало відомо, кого Мінрегіон може залучити для післявоєнної реконструкції Харкова

За даними видання, міністр Олексій Чернишов може повністю віддати місто в розпорядження компанії Foster+Partners.

Згідно з портфоліо Foster+ Partners, їх основні клієнти - великі приватні корпорації, такі як "Російська мідна компанія" підсанкційного нині олігарха Ігоря Алтушкіна, а також і муніципалітети.

Оскільки мова йде про комплексне відновлення міста-мільйонника, то, швидше за все, значна частина цих мільярдних витрат ляже на міський бюджет і бюджет країни або на спеціалізовані міжнародні трастові фонди.

"Попри те, що в портфоліо Foster+Partners є і житлові, і офісні будівлі, "хай-тек" - це все-таки більше про експеримент і здатність "виділитися" на тлі стандартних рішень. Заради цього Замовник може пожертвувати функціональністю та ефективністю проекту", - зазначає видання.

Своєю чергою, в Україні є достатньо архітекторів, які успішно проектують і житло, і промислові рішення, і, очевидно, набагато краще розуміють культурний і соціальний контекст того, що відбувається зараз в країні, резюмує видання.