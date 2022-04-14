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Стало відомо, кого Мінрегіон може залучити для післявоєнної реконструкції Харкова

Фото: міністерство може залучити для післявоєнної реконструкції Харкова британського архітектора (t.me/vlastinet)
Автор: Олександр Мороз

Післявоєнною реконструкцією Харкова може зайнятися британський архітектор і дизайнер Норман Фостер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.

За даними видання, міністр Олексій Чернишов може повністю віддати місто в розпорядження компанії Foster+Partners.

Згідно з портфоліо Foster+Partners, їх основні клієнти - великі приватні корпорації, такі як "Російська мідна компанія" підсанкційного нині олігарха Ігоря Алтушкіна, а також і муніципалітети.

Оскільки мова йде про комплексне відновлення міста-мільйонника, то, швидше за все, значна частина цих мільярдних витрат ляже на міський бюджет і бюджет країни або на спеціалізовані міжнародні трастові фонди.

"Попри те, що в портфоліо Foster+Partners є і житлові, і офісні будівлі, "хай-тек" - це все-таки більше про експеримент і здатність "виділитися" на тлі стандартних рішень. Заради цього Замовник може пожертвувати функціональністю та ефективністю проекту", - зазначає видання.

Своєю чергою, в Україні є достатньо архітекторів, які успішно проектують і житло, і промислові рішення, і, очевидно, набагато краще розуміють культурний і соціальний контекст того, що відбувається зараз в країні, резюмує видання.

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