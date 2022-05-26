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Стало известно, когда в Киеве заработает красная линия метро

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Украина, Четверг 26 мая 2022 21:46
Стало известно, когда в Киеве заработает красная линия метро Фото: Киев, метрополитен (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

После отмены воздушной тревоги поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Лесная". Техническая неисправность на красной линии метро устранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Во время воздушной тревоги движение поездов наземным участком приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, движение большой частью красной линии Киевского метро остановился вечером, 26 мая. Поезда метрополитена не курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная".

Как сообщалось ранее, с 16 мая проезд в столичном метро снова платный, однако есть одно условие, при котором в метрополитен будут пропускать безвозмездно.

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