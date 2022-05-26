ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве остановилось метро между "Академгородком" и "Арсенальной": что случилось

Новина українською →
Киев, Четверг 26 мая 2022 19:48
В Киеве остановилось метро между "Академгородком" и "Арсенальной": что случилось Фото: в Киеве остановилась часть красной ветки метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Движение по большому участку красной линии Киевского метро остановилось вечером, 26 мая. Поезда метрополитена не курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечают в КГГА, поезда на участке красной линии метро не ходят по техническим причинам. Какие именно технические причины привели к парализации движения между "Академгородком" и "Арсенальной" в столичной мэрии не уточняют.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно, однако сколько времени поезда не будут курсировать между данными станциями, пока неизвестно.

Напомним, с 16 мая проезд в столичном метро снова платный, однако есть одно условие, при котором в метрополитен будут пропускать безвозмездно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро Арсенальная Академгородок
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины