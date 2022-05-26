В Киеве остановилось метро между "Академгородком" и "Арсенальной": что случилось

Движение по большому участку красной линии Киевского метро остановилось вечером, 26 мая. Поезда метрополитена не курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Как отмечают в КГГА, поезда на участке красной линии метро не ходят по техническим причинам. Какие именно технические причины привели к парализации движения между "Академгородком" и "Арсенальной" в столичной мэрии не уточняют.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно, однако сколько времени поезда не будут курсировать между данными станциями, пока неизвестно.