Стало відомо, коли у Києві запрацює червона лінія метро
Після скасуваня повітряної тривоги поїзди курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Лісова". Технічну несправність на червоній лінії метро усунено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Під час повітряної тривоги рух поїздів наземною ділянкою призупиняється, а підземні станції працюють як укриття", - йдеться в повідомленні КМДА.
Нагадаємо, рух великою частиною червоної лінії Київського метро зупинився ввечері, 26 травня. Потяги метрополітену не курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".
Як повідомлялося раніше, з 16 травня проїзд у столичному метро знову платний, однак є одна умова, за якої до метрополітену будуть пропускати безоплатно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.