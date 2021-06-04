Стало известно, как в Киеве будут работать пришкольные лагеря, внешкольные учреждения и детсады

Из-за коронавируса летом в столице не будут работать пришкольные лагеря. В то же время, продолжат работу учреждения пришкольного образования и детсады.
"Как и в прошлом году, в Киеве не будут работать пришкольные лагеря. Но все учреждения внешкольного образования работают в течение июня, согласно своему графику", - сказал он.
Мэр добавил, что 42 закладки внешкольного образования посещают более 80 тысяч человек.
"В обычном режиме продолжают работать детские сады. На сегодня временно закрыты 12 групп в 12 садиках из-за обнаружения там коронавируса. На плановые ремонты также закрыты 7 детсадов. Наполненность садиков-более 46%", - рассказал Кличко.
РБК-Украина писало, что Киев соответствует "зеленой" зоне карантина однако коэффициент новых случаев постепенно увеличивается и сейчас уже составляет 5%.
Ранее сообщалось, в каких городах Украины продолжили обучение в школах на лето из-за коронавируса.