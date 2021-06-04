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Стало відомо, як в Києві працюватимуть пришкільні табори, позашкільні заклади та дитсадки

Автор: РБК-Україна

Через коронавірус влітку в столиці не працюватимуть пришкільні табори. Водночас, продовжать роботу заклади пришкільної освіти та дитсадки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Як і в минулому році, в Києві не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти працюють протягом червня, згідно зі свого графіка", - сказав він.

Мер додав, що 42 закладки позашкільної освіти відвідують понад 80 тисяч людей.

"У звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки. На сьогодні тимчасово закриті 12 груп в 12 садках через виявлення там коронавірусу. На планові ремонти також закриті 7 дитсадків. Наповненість садків - понад 46%", - розповів Кличко.

РБК-Україна писало, що Київ відповідає "зеленій" зоні карантину, однак коефіцієнт нових випадків поступово збільшується і зараз вже становить 5%.

Раніше повідомлялося, в яких містах України продовжили навчання в школах на літо через коронавірус.

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