Стало відомо, як в Києві працюватимуть пришкільні табори, позашкільні заклади та дитсадки

Через коронавірус влітку в столиці не працюватимуть пришкільні табори. Водночас, продовжать роботу заклади пришкільної освіти та дитсадки.
"Як і в минулому році, в Києві не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти працюють протягом червня, згідно зі свого графіка", - сказав він.
Мер додав, що 42 закладки позашкільної освіти відвідують понад 80 тисяч людей.
"У звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки. На сьогодні тимчасово закриті 12 груп в 12 садках через виявлення там коронавірусу. На планові ремонти також закриті 7 дитсадків. Наповненість садків - понад 46%", - розповів Кличко.
РБК-Україна писало, що Київ відповідає "зеленій" зоні карантину, однак коефіцієнт нових випадків поступово збільшується і зараз вже становить 5%.
Раніше повідомлялося, в яких містах України продовжили навчання в школах на літо через коронавірус.