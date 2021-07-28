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Стало известно, какую именно помощь Украина отправит Литве

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Киев, Среда 28 июля 2021 15:09
Стало известно, какую именно помощь Украина отправит Литве Фото: Украина отправит Литве колючую проволоку для укрепления границы с Беларусью (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина отправит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для строительства забора на границе с Беларусью в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По его словам, он провел телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. В ходе беседы обсуждался миграционный кризис, с которым столкнулся Вильнюс из-за Александра Лукашенко.

"Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу. Наш друг и союзник Люблинского треугольника всегда может рассчитывать на нас", - написал в своем Twitter Кулеба по итогам беседы.

Напомним, ранее на заседании Кабмина Украины было решено направить Литве гуманитарную помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью. Однако, о какой именно помощи шла речь - не уточнялось.

Отметим, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Однако уже 23 июля власти страны заявили, что приостанавливают строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволока.

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Беларусь Литва граница Дмитрий Кулеба Мигранты
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