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Стало известно, при каком условии возобновится сертификация "Северного потока-2"

Автор: Артем Горовенко

Федеральное сетевое агентство Германии возобновит сертификацию газопровода "Северный поток-2" при одном условии. Речь идет о необходимости преобразования юридической формы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого регулятора.

Сообщается, что регулятор пришел к выводу о том, что сертифицировать компанию-оператора Nord Stream 2 AG можно лишь в том случае, если он был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

Зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG до этого решила основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для управления немецкой частью трубопровода. Сертификация приостановлена, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании. Кроме того, именно дочерняя структура должна будет подать новую заявку на сертификацию.

"Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено законодательством ЕС о внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

А накануне немецкая сторона одобрила участие НАК "Нафтогаз Украины" в сертификации газопровода.

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ГерманияСеверный поток-2