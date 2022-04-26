Стало известно, каким будет максимальное возмещение за разрушенное или поврежденное жилье

Максимальная сумма компенсации за уничтоженное вследствие российской агрессии жилье не будет превышать стоимости 150 м2 за один объект недвижимости. Стоимость 1 м2 площади будут считать по методике, которую разработает правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья (№7198), главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Размер компенсации за уничтоженный объект строительства, в отношении которого получено право на выполнение строительных работ или его составной части, которая после принятия в эксплуатацию является самостоятельным объектом недвижимого имущества (квартиры, другого жилого помещения) определяется пропорционально проценту средств, которые фактически уплачены получателем компенсации за соответствующий объект", - добавила она.

В законопроекте также предусмотрели, что владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье. Однако населенный пункт, где раньше проживал человек, и тот, где он хочет получить новое жилье, должны быть соразмерными по определенным характеристикам. В частности, по количеству населения.

"Стоимость квадратных метров в мегаполисе и в небольшом городе существенно разнятся. Поэтому чтобы государство могло компенсировать вам потерянное жилье - нужно выбрать населенный пункт, похожий на тот, где вы жили раньше. Если человек из небольшого городка все-таки захочет жить, к примеру, в Киеве - мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Но у нас есть вера, что люди в основном возвращаться в свои дома", - сказала глава политсилы.

Шуляк также рассказала, что источниками для финансирования программы возмещения являются фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины в связи с вооруженной агрессией РФ; международная техническая и возвратная или безвозвратная финансовая помощь; другие источники, не запрещенные законодательством.

"Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины в связи с вооруженной агрессией российской федерации уже действует как официальный счет, открытый в Национальном банке Украины, получатель - Министерство инфраструктуры Украины", - отметила политик.