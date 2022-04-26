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Стало відомо, яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло

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Вівторок 26 квітня 2022 11:17
Стало відомо, яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло Фото: стало відомо, яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло (t me u_now)
Автор: Артем Горовенко

Максимальна сума компенсації за знищене внаслідок російської агресії житла не перевищуватиме вартості 150 м2 за один об’єкт нерухомості. Вартість 1 м2 площі рахуватимуть за методикою, яку розробить уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла (№7198), голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Розмір компенсації за знищений об’єкт будівництва, щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт або його складової частини, яка після прийняття в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна (квартири, іншого житлового приміщення) визначається пропорційно відсотку коштів, які фактично сплачені отримувачем компенсації за відповідний об’єкт", - додала вона.

У законопроекті також передбачили, що власники зруйнованого житла зможуть самостійно обрати, де отримати нове помешкання. Проте населений пункт, де раніше проживала людина, і той, де вона хоче отримати нове житло, мають бути співмірними за певними характеристиками. Зокрема, за кількістю населення.

"Вартість квадратних метрів у мегаполісі та в невеликому місті суттєво різняться. Тому аби держава могла компенсувати вам втрачене житло - потрібно обрати населений пункт, схожий на той, де ви жили раніше. Якщо ж людина з невеликого містечка все-таки захоче жити, приміром, у Києві - ми передбачили механізм доплати за житло. Але у нас є віра, що люди здебільшого повертатися у свої домівки", - сказала очільниця політсили.

Шуляк також розповіла, що джерелами для фінансування програми відшкодування є фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України у зв’язку зі збройною агресією РФ; міжнародна технічна та поворотна або безповоротна фінансова допомога; інші джерела, не заборонені законодавством.

"Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України у зв’язку зі збройною агресією російської федерації вже діє як офіційний рахунок, відкритий у Національному банку України, отримувач - Міністерство інфраструктури України", - зазначила політик.

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Олена Шуляк
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