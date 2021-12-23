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Стало известно, при каких условиях женщин могут призвать на воинскую службу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Призывать женщин на воинскую службу в Украине планируется только в крайнем случае. Среди них - введение военного положения или особый период мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Только в крайнем случае такие военные специалисты женщины будут призваны на воинскую службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации", - подчеркнул он.

Горбач напомнил, что в Украине прошло шесть волн мобилизации, в течение которых на воинскую службу призвали 200 тысяч человек. При этом, отметил он, ни одна женщина без своего согласия не была призвана.

"Поэтому такого момента, чего нужно бояться, нет", - добавил Горбач.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

РБК-Украина разбиралось, кого касается и что известно о постановке на воинский учет украинских женщин.

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КиевМинистерство обороны Украины