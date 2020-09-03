Стало известно, у каких фракций самые низкие показатели посещаемости Рады

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Самые низкие показатели посещаемости заседаний Верховной рады у фракций "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Батькивщина". Комитет избирателей Украины проанализировал посещение парламентскими фракциями пленарных заседаний ВР в первый год работы (29 августа 2019 года - 29 августа 2020 года).

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

При этом самые высокие показатели посещаемости - у фракций "Слуга народа" и представителей "Европейской солидарности".

"По данным КИУ самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов "монобольшинства" и 75% депутатов ЕС", - информирует пресс-служба комитета.

Несколько ниже показатели у депутатов "Голоса": в среднем на заседаниях регистрировались 72% депутатов фракции.

"Более низкие показатели у народных депутатов "Оппозиционной платформы "За жизнь" и ВО "Батькивщина". В среднем пленарные заседания посещали 62% депутатов ОПЗЖ и 61% депутатов "Батькивщины", - информирует КИУ.

В организации добавили, что за первый год работы парламента девятого созыва ни одна фракция не продемонстрировала показатель посещаемости выше 80%. А в Раде восьмого созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты.

"В 2017 году по данным КИУ средние показатели посещения были такими: "Народный фронт" - 84%, БПП - 83%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 80%, что выше показателей, чем у депутатов "монобольшинства" и других фракций Рады", - отметили в КИУ.

Напомним, ВР намерена определить уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов: нардепы одобрили соответствующий законопроект №3642 за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце октября 2019 года закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов вступил в силу.