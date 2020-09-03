Стало відомо, у яких фракцій найнижчі показники відвідуваності Ради

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найнижчі показники відвідуваності засідань Верховної ради у фракцій "Опозиційна платформа "За життя" і "Батьківщина". Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями пленарних засідань ВР у перший рік роботи (29 серпня 2019 року - 29 серпня 2020 року).

Про це повідомляє прес-служба КВУ.

При цьому найвищі показники відвідуваності - у фракцій "Слуга народу" і представників "Європейської солідарності".

"За даними КВУ найвищі показники відвідування у депутатів фракції "Слуги народу" і "Європейської солідарності". В середньому пленарні засідання відвідували 78% депутатів "монобільшості" і 75% депутатів ЄС", - інформує прес-служба комітету.

Трохи нижче показники у депутатів "Голосу": в середньому на засіданнях реєструвалися 72% депутатів фракції.

"Більш низькі показники у народних депутатів "Опозиційної платформи "За життя" і ВО "Батьківщина". В середньому пленарні засідання відвідували 62% депутатів ОТЗЖ і 61% депутатів "Батьківщини", - інформує КВУ.

В організації додали, що за перший рік роботи парламенту дев'ятого скликання жодна фракція не продемонструвала показник відвідуваності вище 80%. А в Раді восьмого скликання відразу кілька фракцій демонстрували такі результати.

"У 2017 році за даними КВУ середні показники відвідування були такими: "Народний фронт" - 84%, БПП - 83%,"Радикальна партія Олега Ляшка" - 80%, що вище показників, ніж у депутатів "монобільшості" та інших фракцій Ради", - відзначили в КВУ.

Нагадаємо, ВР має намір визначити поважні причини відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів: нардепи схвалили відповідний законопроект №3642 за основу.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня 2019 року закон про позбавлення нардепів виплат через прогули набрав чинності.