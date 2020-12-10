Стало известно, какие трассы были отремонтированы и реконструированы в 2020

В этом году в Украине по программе "Большая стройка" построили, отремонтировали и реконструировали рекордное количество дорог. Из них 4 000 км были выполнены "Укравтодором", еще 2 500 км - областными государственными администрациями.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Также он перечислил, какие именно трассы вошли в список.

"Ивано-Франковская область. Трасса Р-20 Снятын - Тязев. Тернопольская область. Трасса М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Волинська область. Трасса Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква. Днепропетровская область. Трасса Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка. Полтавская область. Трасса М-03 Киев - Харьков - Должанский", - написал он.

"Хмельницкая область. Трасса М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Ивано-Франковская область. Трасса Н-10 Стрый - Мамалыга. Тернопольская область. Трасса Р-43 /М-19/ - Лановцы - /Н-02/. Черкасская область. Трасса Н-01 Киев - Знаменка. Ивано-Франковская область. Трасса Т-09-06 Ивано-Франковск - Надворная", - добавил он.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал, в каких областях удалось за год отремонтировать больше дорог, чем за предыдущие девять лет.