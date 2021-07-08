Стало известно, в какие страны могут полететь полностью привитые CoronaVac украинцы

Украинцы, которые получили две дозы CoronaVac, могут посетить десять стран. Обязательным является наличие международного свидетельства о вакцинации.

"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств. При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке", - указано в сообщении.

Напомним, международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить все, кто сделал обе дозы прививки. Его выдает семейный врач, но для этого нужно взять загранпаспорт.

Как писало РБК-Украина, сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине, пока ограничен доступ к вакцинам.