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Стало известно, в какие страны могут полететь полностью привитые CoronaVac украинцы

Автор: Юлия Струк

Украинцы, которые получили две дозы CoronaVac, могут посетить десять стран. Обязательным является наличие международного свидетельства о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал Helsi.

Итак, полностью вакцинированные CoronaVac граждане могут улететь в:

  • Испанию,
  • Эстонию,
  • Австрию,
  • Нидерланды,
  • Молдову,
  • Венгрию,
  • Турцию,
  • Грецию,
  • Болгарию,
  • Португальскую Мадейру.

"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств. При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке", - указано в сообщении.

Напомним, международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить все, кто сделал обе дозы прививки. Его выдает семейный врач, но для этого нужно взять загранпаспорт.

Как писало РБК-Украина, сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине, пока ограничен доступ к вакцинам.

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