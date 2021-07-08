Стало відомо, в які країни можуть полетіти повністю щеплені CoronaVac українці

Українці, які отримали дві дози CoronaVac, можуть відвідати десять країн. Обовязковим є наявність міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

"Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт.

Як писало РБК-Україна, сертифікат про вакцинацію від коронавірусу не буде обов'язковим в Україні, поки обмежений доступ до вакцин.