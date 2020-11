Стало известно, какие недостатки имеют альтернативные законопроекты о Дія City

В парламенте представили альтернативный законопроект о Дія City, направленного на развитие украинской IT-отрасли. Авторы законопроекта - Кира Рудык ("Голос") и Андрей Николаенко ("Батькивщина").

Об этом сообщает Delo.ua по итогу пресс-конференции.

Альтернативный законопроект получил название "О стимулировании развития сферы информационных технологий в Украине" и уже зарегистрирован в ВРУ по номеру 4303-2.

Авторы проекта отмечают, что он разрабатывался по инициативе крупнейших в Украине бизнес-ассоциаций - American Chamber of Commerce, European Business Association, IT Ukraine Association и Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association.

"Мы приветствуем создание и легализацию трудовых отношений в другом формате, помимо отношений исключительно с ФЛП, но считаем, что создавая новый правовой режим не должны лишать через изменения в Налоговый кодекс возможность компаний производить отношения и в формате ФЛП. Мы надеемся, что "Дія City" заработает идеально и все собственники компаний, а также работники захотят перейти на гиг-контракты. Но мы точно этого не знаем", - отметил нардеп Андрей Николаенко.

В то же время, Delo.ua отмечает, что альтернативный законопроект имеет ряд узких мест, которые потенциально могут замедлить развитие IT-индустрии.

В частности, законопроект направлен на сохранение текущего положения дел для сервисного сектора украинского IT-рынка, ориентированного на выполнение заказов для иностранных компаний. Вопросы защиты трудовых и имущественных прав работников IT-компаний, согласно альтернативному законопроекту, остаются на рассмотрение работодателей. Механизмы, регулирующие деятельность работодателей в этом ключе, не предусмотрены.

Авторы альтернативного законопроекта также исключили нормы о введении международных инструментов корпоративного права, защиты авторского права, а также бизнес-механизмов, касающихся элементов английского права в сфере IT, которые были предусмотрены в законопроекте Минцифры.

Напомним, ранее в Верховной раде были зарегистрированы законопроекты №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и №4305 "О внесении изменений в уголовное законодательство относительно особого порядка осуществления расследования уголовного правонарушения с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики".

Разработанные проектным офисом Дія City, законопроекты призваны запустить специальный правовой режим Дія City для развития отечественного рынка IT, а также исключить возможность силового давления на отрасль.