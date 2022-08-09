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В "Дію" добавят возможность подать заявление о разрушенном жилье с 2014 года

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Украина, Вторник 09 августа 2022 19:52
В "Дію" добавят возможность подать заявление о разрушенном жилье с 2014 года Фото: в "Дію" добавят возможность подать заявление о разрушенном жилье с 2014 года (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине предоставят возможность подавать онлайн заявки, о разрушенном жилье людям, которые потеряли его с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве заявили, что сегодня правительство поддержало их предложения, по расширению и упрощению порядка представления информации о разрушенном жилье в результате военных действий.

"К процессу приобщили приложение "Дія". Если раньше за "Дію" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженное за период полномасштабного вторжения РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные о имущество, поврежденное врагом с 19 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, призвала владельцев разрушенного жилья в результате боевых действий, подавать заявки через "Дію". Власть для этого разрабатывала специальную и упрощенную возможность.

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