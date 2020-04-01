Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил 31 марта погиб лейтенант Александр Маланчук. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-ой горно-штурмовой роты воинской части А3029. Он поступил на военную службу в 2019 году по контракту.

"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти лейтенанта Александра Маланчука. Житель Черновцов 1997 года рождения погиб 31 марта во время выполнения воинского долга", - сообщили в ОГА.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 31 марта, боевики на Донбассе 14 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранение.

Также РБК-Украина писало, что 31 марта в зоне ООС украинский солдат подорвался на противопехотной мине вблизи Катериновки. Боец находится в тяжелом состоянии.

Отметим, 30 марта на Донбассе также один военнослужащий ООС погиб. Четверо получили ранения.