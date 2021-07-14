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Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

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Донбасс, Среда 14 июля 2021 16:33
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного Фото: на Донбассе погиб военный из Никополя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вечером вторника, 13 июля, в результате огня вражеского артиллерийского обстрела на Донбассе погиб Андрей Беляев. Он служил в 57 отдельной мотопехотной бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Никопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в районе с. Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122 мм и 152 мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Левонтийович, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и один боец был травмирован.

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