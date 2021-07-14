ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Новость на русском →
Донбас, Середа 14 липня 2021 16:33
Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового Фото: на Донбасі загинув військовий з Нікополя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Увечері вівторка, 13 липня, в результаті вогню ворожого артилерійського обстрілу на Донбасі загинув Андрій Бєляєв. Він служив у 57 окремій мотопіхотній бригаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нікопольського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Вчора ввечері, 13 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в районі с.Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу зі 122 мм і 152 мм калібру бойових позицій 57 окремої мотопіхотної бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович, 1982 року народження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український воїн загинув, шестеро отримали поранення і один боєць був травмований.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас військові
NEWS
КСУ визнав "мовний закон" конституційним
КСУ визнав "мовний закон" конституційним
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі