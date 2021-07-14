Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового
Увечері вівторка, 13 липня, в результаті вогню ворожого артилерійського обстрілу на Донбасі загинув Андрій Бєляєв. Він служив у 57 окремій мотопіхотній бригаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нікопольського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
"Вчора ввечері, 13 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в районі с.Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу зі 122 мм і 152 мм калібру бойових позицій 57 окремої мотопіхотної бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович, 1982 року народження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український воїн загинув, шестеро отримали поранення і один боєць був травмований.