Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

На Донбассе 13 мая в ходе боевых действий погиб военный Александр Карпика. Об этом говорится в сообщении Винницкой областной государственной администрации.

Сообщается, что старший солдат Александр Карпика 1996 года рождения погиб во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области.

"Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца. Сейчас дата и время похорон погибшего военнослужащего уточняются", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что с начала боев на Донбассе погиб 161 выходец из Винницкой области.

Напомним, сегодня стало известно о гибели еще одного военного на Донбассе. В частности, погиб замкомандира командира 81-й десантно-штурмовой бригады Андрей Суприган.

Вчера сообщалось, что в результате обстрела в районе населенного пункта Катериновка получил ранение украинский военный. По данным штаба ООС, боевики из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в лечебное учреждение.