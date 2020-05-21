Стало известно имя погибшего солдата при обстреле грузовика ВСУ на Донбассе

На Донбассе в результате обстрела грузовика Вооруженных сил Украины погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Сафонов. У него остались жена и двухлетний ребенок.

Об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

Сообщается, что Евгений Сафонов имел позывной "Сафон" и был номером расчета в противотанковом дивизионе.

"С глубокой скорбью и болью в сердце мы вынуждены сообщить о смерти нашего собрата - солдата Евгения Николаевича Сафонова. В 4 часа утра грузовик, в котором ехали холодноярцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра, из-за чего Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет", - говорится в сообщении.

Солдат пришел на службу в 93-ю ОМБр в январе 2019 года. До этого, в первый год российской агрессии, воевал в составе батальона "Айдар".

"Он родился 25 ноября 1988 в Павлограде, где жил постоянно. Имел среднее образование. Работал на шахте… У Евгения также осталась мать, брат, жена. Осиротел 2-летний сын Денис", - отметили в бригаде.

Фото: Евгений Сафонов (facebook.com/93OMBr)

Напомним, 21 мая боевики на Донбассе обстреляли из минометов 120 калибра грузовик ВСУ, в результате чего погиб один украинский военный. Еще пятеро военных получили ранения.

Также сообщалось, что 20 мая во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов.