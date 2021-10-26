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Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе украинского военного

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во вторник, 26 октября на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб украинский военный. От осколочного ранения умер мастер-сержант Георгий Халиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович", - говорится в сообщении.

В Полтавском ТЦК и СП выразили соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины погибшего украинского защитника.

Фото: на Донбассе погиб военный Георгий Халиков (facebook.com/Poltavskyi.TCK)

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ДонбассПолтавская область